外國政客說三道四為黎智英護航　律政司：無理指控

律政司早前就壹傳媒黎智英獲准保釋的決定向終審法院提出上訴，終院批出上訴許可並排期於下月1日審理，期間黎需還押荔枝角收押所。英國保守黨人權委員會副主席兼「香港監察」組織主席羅哲斯（Benedict Rogers），早前在Twitter批評香港終審法院暫撤黎智英保釋的決定，指司法獨立被踐踏，法治受到進一步破壞，是另一場針對香港人的粗暴攻擊。律政司今日(2日)回應指，反對一些海外人士針對香港健全的司法和法律制度所提出的無理指控，並譴責該行為。

律政司重申，社會人士有權在法律容許的範圍內就法庭的裁決或相關事項發表意見，但同時必須尊重司法獨立，更不應該肆意批評司法機構，毫無根據地指控法庭的決定是屈服於壓力下。律政司又引述終審法院首席法官在去年7月2日發表的聲明，稱已明確指出「法庭在處理或裁斷任何法律糾紛時，只會考慮法律和法律原則」。

對於有人基於律政司依法履行憲制職責而詆毀部門的名稱，律政司指出這種行徑只會反映個別人士的政治圖謀，所提出的言論更加欠缺基礎甚至不尊重法治，並表示任何惡意企圖向律政司的檢控工作，或司法機構施以不正當影響的指控或攻擊必定不會成功，亦應該譴責這些行為。