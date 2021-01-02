博物館人流銳減　柴灣羅屋民俗館去年僅千人參觀

康樂及文化事務署公布過去3年轄下博物館的入場人次數字，不難發現各間博物館在2019/2020年度的人流明顯較前兩個年度銳減。其中上年度入場人次最低的博物館為柴灣羅屋民俗館，全年僅有1000人入場。相比起最受歡迎的尖沙咀香港科學館，同年全年錄得87.6萬入場人次，足足相差876倍。

過去三年來，入場人次較低的博物館「倒數三甲」分別為柴灣羅屋民俗館、西頁上窰民俗文物館及深水埗李鄭屋漢墓博物館。上述3間博物館的共通點是以展出展品及建築物為主，普遍欠缺與參觀者互動的展覽元素，較難吸引人流。三者當中較特別的是深水埗李鄭屋漢墓博物館，它早於1988年被列為法定古蹟，而它更與近日同區因古羅馬式建築而引起社會關注的主教山配水庫戰前食水減壓缸一樣，具有地下拱門等設計元素。

至於最受歡迎的博物館頭三名則是尖沙咀科學館、尖沙咀歷史博物館及沙田文化博物館。三者均不時舉辦不同專題展覽，亦備有多種與參觀者互動交流的展品及設施，例如釘床及滑輪體驗區等，吸引市民探索知識及多次到訪。