警方及食環元旦巡逾千間食肆場所　檢控12負責人違防疫規例

食物環境衞生署昨日(1日)趁元旦就防疫規例加強執法，巡查了755間餐飲處所及148其他處所，共向12名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的餐飲業務／其他負責人展開檢控。該署亦與警方在多區採取聯合行動，共巡查了140間餐飲處所及33間其他處所。

行動期間，食環署向1名違反有關佩戴口罩規定的人士發出定額罰款通知書，另外，該署亦就違反《食物業規例》（第132X章）向1名涉嫌在圖則劃定地方的以外地方經營食物業人士，以及就違反《簡易程序治罪條例》（第228章）向1名涉嫌在公眾地方造成阻礙的人士，展開檢控程序。

食環署表示，在新年期間仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動，以確保有關規定得以遵從，並呼籲各餐飲業務和表列處所負責人及市民不要以身試法。

該署又提醒餐飲業務和處所負責人及市民須自律及合作，同心抗疫；並呼籲有關負責人齊心協力及持之以恒地遵守預防及控制疾病的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全。市民亦須遵守餐飲處所內有關群組聚集及佩戴口罩的規定及指示。