馬鞍山村有人霸官地舖路闢垃圾坡　議員轟耗公帑處理

本港村落出現有人霸地「自肥」現象屢見不鮮，繼本報揭發西貢相思灣村有村霸「霸完陸地霸落海」後，再獨家揭發馬鞍山郊野公園附近的馬鞍山村，有人非法佔用官地鋪出近百米水泥路，更非法棄置建築廢物，廢棄貨櫃、挖泥機及形成臭氣薰天的「垃圾坡」，最終由食物環境衞生署及地政總署清理有關廢物。有議員批評政府部門疏於巡查及執法不力，要以納稅人「埋單」花費公帑，糾正亂象。

現場為馬鞍山村路旁邊的馬鞍山村13至17號一帶，東網記者去年10月發現一條近百米長疑遭人非法開闢及鋪設水泥的道路，道路盡頭轉左通向該處的寮屋，寮屋附近擺放多個廢棄貨櫃，滿地擺滿建築廢料如鐵柱及木板，更有一輛挖泥機被棄置於該地。道路盡頭轉右則是一個疑被人非法傾倒泥頭而成的「垃圾坡」，山坡下堆滿膠欄、膠管、安全帽及木材等。現場瀰漫陣陣異味，衞生環境堪憂，令途經行山人士不禁掩鼻疾走。

地政總署回應時指，去年11月視察上述地點，確認有未批租政府土地被鋪上水泥，用作通道及擺放建築物料及機械，於是在現場張貼通告，飭令相關人士停止不合法佔用官地，並已堵截該違法通道。該署指出，於有關地點發現2個貨櫃，有關貨櫃並非登記寮屋或持牌構築物，會採取土地管制行動。該署強調，若有關人士不遵守通告的規定，將接管及移走有關物件，並繼續調查。如有進一步證據確認涉事人士的身份，該署會作出檢控。

環境保護署指過去半年沒有接獲有關於上址非法棄置建築廢物的投訴。經本報介入後，該署於去年11月派員調查，發現該處積存建築物料、工具、垃圾及建築廢物等，但因沒法確認上述物件的物主，亦未有截獲任何非法棄置建築廢物活動或人士。該署已通知食環署及地政總署清理有關廢物，並採取執法行動。

規劃署則表示，有關地點位於《馬鞍山分區計劃大綱草圖編號S/MOS/23》內，而由於該圖所涵蓋的範圍過往未曾包括在任何發展審批地區圖內，根據《城市規劃條例》，規劃監督在該大綱圖內沒有法定權力執行管制工作。

議員柯創盛指出，經本報踢爆的西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件只屬冰山一角，相信不法之徒霸佔官地情況在多區均有發生。今次再揭發馬鞍山村事件，反映政府疏於巡查、執法上存有漏洞等問題。他提到當局最終花費公帑清走有關垃圾廢料，無疑不符合成本效益，亦予人縱容亂象之感，直言：「唔應該用公帑補貼違法人士！」