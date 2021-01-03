偷渡來港匿油尖區酒店賣淫　警拘11內地女及蛇頭

油尖警區特別職務隊根據線報及深入調查後，聯同入境處約於昨日(2日)下午3時半，進行代號「烽火」的掃黃行動，突擊搜查區內3間酒店，共拘捕11名內地女子(23至35歲)，當中一名29歲女子涉嫌「違反逗留條件」，其餘則涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」，以及「非法入境接受僱用工作」被捕；另外一名26歲男子，則涉嫌「協助未獲授權進境者留在香港」被捕。

行動中，檢獲一批包括漱口水、避孕套、潤滑劑等證物、約40,000元港幣及約3,000元人民幣，所有被捕人士現正被扣留調查。警方表示行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

油尖警區去年7月進行掃黃行動期間，首次發現非法入境者從事賣淫工作後，一直積極打擊相關犯罪活動，包括於去年8月及12月分別執行代號「星徑」及「寒湖」的打擊跨境賣淫集團行動。有關行動至今已拘捕120人。警方呼籲大家在疫情嚴峻時期顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

根據香港法例115章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，可被判罰5萬元及監禁2年。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款50000元及監禁2年，協助及教唆者均會被檢控。