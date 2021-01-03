鐵路應變部隊增至47人　教官見被捕年輕人流淚感惋惜

鐵路應變部隊在修例風波期間多次衝鋒陷陣，曾在4個特警部門工作的鐵路應變部隊教官李永華，難忘一批跟隨「老師」到大圍站路軌掟雜物的年輕人，被捕時除下口罩時「成面眼淚」，令他覺得惋惜及可惜。而前年「黃大仙站事件」鐵路應變部隊以寡敵眾的一幕，亦令他印象深刻。

鐵路應變部隊的成立2年多，在修例風波期間只有34名成員，面對鐵路系統的恐襲事件愈趨頻繁，並配合香港鐵路系統的持續發展，鐵路應變部隊編制在去年底已增加至47人。

任教官的警署警長李永華表示，前年9月他曾目暏一名身形健碩的「所謂老師」，帶着數名年輕人到大圍站掟雜物到路軌，最後該「老師」成功逃脫，但被李稱為「小朋友」的年輕人即被警方拘捕。李憶述：「當我哋一問佢點解要做依啲嘢，跟住除低佢個口罩，佢眼淚已經流到成面濕晒！」

另一件讓李永華最難忘的事發生在前年10月1日，當日他與成員被派到龍翔道近黃大仙站港鐵出口附近支援，抵達黃大仙鐵路站卻發現「啲閘口全部畀人鎖住，仲有人曾縱火」。李稱，幸部隊早有準備，爆開鐵鏈及移開雜物，惟離開港鐵站後卻面對的是成千上萬的示威者，有部分更持武器。李冷靜地利用被堵塞的車輛作掩護，成功圍捕了十多人。