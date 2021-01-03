東方日報A1：下月自願打針　港人福禍難料

新冠肺炎疫情蔓延全球，疫苗成防止病毒傳播的關鍵，港府預料最快可於下月為市民接種疫苗，計劃為非強制，惟現時新冠疫苗安全性未明，市民恐成疫苗針下的「白老鼠」！負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權表示會在社區疫苗接種中心、公立醫院等為市民打疫苗，明白需要解答市民對疫苗的疑慮，並稱政府會做好解說及公眾教育工作。有議員則認為，官員為增加市民對疫苗的信心，應帶頭接種，以及立即對市民解說。

聶德權昨在Facebook稱，疫苗接種的專責工作小組已於12月29日舉行首次跨部門會議，多位官員在會議上提出包括疫苗接種選址、長者的接種安排、優先群組的設定、醫學監察等關注點，政府目標是月底完成各部門的籌備工作，初步推算下月開始為市民接種，屆時社區疫苗接種中心、公立醫院、安老院舍、私家醫院和診所均是接種地點。

聶續稱，明白政府需要解答市民對疫苗接種的疑慮，政府會做好解說及公眾教育工作，讓市民有科學性的認知，在知情的情況下選擇及接種疫苗。

政府購入的3種疫苗，包括科興、BioNTech及阿斯利康，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨在電台節目稱，科興及阿斯利康的新冠疫苗可在攝氏2至8度環境下儲存，雪藏方便，加上運抵香港時已入樽，處理方式較簡單，初步相信可由醫院管理局、衞生署門診，甚至私家診所幫助接種。

BioNTech疫苗須在攝氏負70度環境下儲存及運送，許預料此疫苗應會安排在社區會堂作較大規模接種，並在解凍後稀釋才能使用，屆時會有醫護在場，市民接種後亦要逗留多15分鐘接受觀察。

創新及科技局局長薛永恒亦透露，政府將於月內準備好新冠疫苗注射計劃的預約系統，日後會將電子針卡記錄在政府「智方便」流動應用程式，屆時電子針卡會記錄市民接種第一劑疫苗的時間和種類，程式會提示市民接種第二劑的時間。政府亦計劃將電子針卡用作外遊，實行針卡互通，惟有關構思仍要與其他國家或地區溝通。

雖然有更多疫苗接種計劃的細節曝光，但無助消除市民對疫苗安全性的憂慮。議員葛珮帆坦言，不少市民憂慮接種疫苗猶如成為「白老鼠」，官員為增加市民對疫苗的信心，應帶頭接種，以及立即對市民進行疫苗接種的解說工作。

她續稱，政府確保疫苗安全可靠後，應優先為醫護人員、長者、長期病患及高危群組接種，盡可能防止疫情擴散。她又要求政府為市民接種疫苗時安排充足人手，倘若人手不足應調配或招聘醫護，否則單靠衞生署人手將「天光都未打完」。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：