我有正能量：善心滿載　義載基層輪椅人士覆診

香港現時有超過4萬名輪椅人士，當中大部分需經常出入醫院，但現時公共交通工具上可供輪椅停泊的位置不多，令他們每次出行都需花費大量時間在交通上，十分不便。有組織明白輪椅人士的難處，特意開設義載服務，用無障礙專車接載有需要及低收入的輪椅人士出入醫院，為他們生活帶來方便。

公立醫院門外，停泊了一輛無障礙「復康任務」專車，復康生命義載團體正在等待訪問當日需要接送的受助人。不消片刻，剛完成覆診的受助人蔡女士在傭人的陪同下踏出醫院，當日的接送車長Icy馬上打開後車門，從傭人手中接過蔡女士的輪椅推上車鎖好，再扣上安全帶及扣緊輪椅的彈弓帶，以確保在行駛過程中不會左搖右擺或撞到。最後Icy上車，調校好倒後鏡及設置好導航，回程之旅便起行。

「復康任務」專車由佐敦駛往石硤尾，途中蔡女士坐得十分安穩，平安抵達住所。蔡女士數年前遇上車禍令下肢癱瘓，更喪失語言能力，需要依賴輪椅出入。3年多前，接受復康生命的義載服務，出入醫院治療，現時雖只可以說一兩個單字，但仍可從其簡單的言語中感受到對義載服務的感激及滿意。

「18歲考車牌嘅時候從來冇諗過自己嘅揸車技術可以幫到人，義載真係一件好有意義嘅事。」在去年10月入職的車長Icy原本是一名航空服務員，早前不幸遇上裁員潮，失業期間從網上得悉復康生命義載車長人手短缺，便嘗試參與，目前是一名實習車長。對身形瘦削、纖弱的Icy而言，義載最困難之處在於搬運受助人上車，故每次需預先與受助人聯繫以確保自己一個人都能處理。

Icy表示自己家中亦曾有長者中風，明白若有人可以接載病人來回醫院治療及覆診是一件令人感恩的事。她早前曾接載一名居住新界的婆婆，每次前往醫院只能乘搭輕鐵，惟輕鐵每一卡只有一個輪椅位置，故每次覆診來回交通需花上近4小時，「最後佢透過社工聯絡我哋幫手義載。」

「義載服務嘅需求好大，但喺社會上嘅供應係嚴重短缺。」復康生命創辦人梅廣亮（Alex）坦言現時面對嚴峻的經濟危機，受疫情影響，組織所獲的捐款大減，但仍要提供免費義載服務予基層行動不便人士，「希望市民認識到我哋復康生命之後，可以畀更多支持我哋。」組織榮譽總監梁蔭基醫生（Andy）指未來會擴展義載服務，包括增加服務路線，到時無障礙專車及車長的需求將會大增，呼籲市民一同加入成為車長或義工，為社區上的基層人士服務。