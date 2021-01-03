警冚觀塘無牌樓上吧　拘負責人及50酒客

觀塘警區特遣隊、刑事情報科及新界北機動部隊，昨晚（2日）突擊搜查觀塘區內14間派對房間及樓上酒吧，搗破一間位於興業街的懷疑無牌樓上酒吧。

行動中，警員拘捕一名姓薛28歲本地男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及「無牌售賣酒類飲品」。另外，房間內29男21女(14至36歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）及「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，所有被捕男女已被扣留調查。

警員在無牌酒吧內檢獲130罐啤酒、8支紅酒、34支烈酒及多支其他飲品。上址約800呎，容納約50人，環境惡劣，多枱顧客共用水煙，容易傳播疾病。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。