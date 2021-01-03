確診津貼可供5000人申領　羅致光預告放寬在職津貼申領門檻

新冠肺炎未止，政府早前推出5,000港元恩恤現金津貼，援助因確診而「手停口停」的患者。勞工及福利局局長羅致光(3日)在網誌表示，政府透過扶貧委員會推出的津貼計劃中，總預算開支約為2,625萬況元，可惠及約5000人，希望減少市民對可能染疫的憂慮。

他又提到，為非居於公屋、非綜援而輪候公屋超過3年，及並未被首次編配公屋的合資格家庭提供現金津貼，當局計劃年中起接受申請，並於7月開始派發。因應該試行計劃，勞工及福利局的「在職家庭津貼津計劃」亦會為其他非公屋合資格住戶額外訂定一套較寬鬆的入息上限，政府會適時公布安排。

羅指出，現時關愛基金各項目所涉及的總承擔額超過190億港元(截至2020年12月)，較2019年的總承擔額116億港元，增加64%。基金的第二輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目將於明日(4日)展開，屆時於第一輪獲得津貼的1人住戶，將會陸續收到基金秘書處寄出的通知，以確定申請人會否繼續申請第二輪的津貼；而2人、3人及4人或以上的住戶，亦會分別在2月、3月及4月陸續收到通知。至於沒有申請第一輪津貼人士，亦分別可於明天起至4月提交申請。