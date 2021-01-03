陳茂波料經濟下半年始有望復甦　仍要取決疫情變化

本港經濟環境陷入低迷，財政司司長陳茂波今日(3日)發表網誌，指本港經濟在過去兩年先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連衝擊，連續兩年呈負增長，屬有紀錄以來的首次。他估計，今年上半年仍面對較大挑戰，下半年則可望呈現較強的復甦動力，全年計經濟料恢復正增長，但疫情變化是經濟復甦速度和力度最關鍵的變數。

陳茂波指在有效控制疫情之前，較強的防疫措施無可避免需要持續，企業暫時仍面對嚴峻的經營環境，就業及收入情況在短時間內也難有明顯改善，意味今年上半年經濟仍會面對較大挑戰。他指，若不同層面的防控疫情工作發揮效用，而疫苗又能按預期逐步廣泛接種，疫情管控效果將可望逐步提升，本港經濟的復甦動力有望在下半年顯著增強。

陳提到，疫情之下因市民留家抗疫，過去一年網購從輔助變成主流，亦衍生居家工作、學習和娛樂模式，出現的「宅經濟」為互聯網相關行業帶來機遇，但同時對傳統行業帶來挑戰，完善創科基建，關係到香港經濟的增長動能。他認為企業須善用資訊科技平台及系統應用，才能在經濟恢復時抓緊發展機會。

他強調，在重振經濟的路上，國家肯定是香港最強支持力量和後盾，認為香港只要抓緊「十四五」開局之年，以及國內國際雙循環新發展格局的關鍵，定可加速疫後經濟恢復。他又認為香港是國家外循環的「中介人」和「促成者」，亦應積極參與國內國際雙循環的發展，將為香港創造更廣闊的發展空間。