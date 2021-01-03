財庫局擬推「積金易」改革平台　許正宇：料省400億元成本

強積金制度推出20年以來，為全港超過80%的就業人口提供退休保障，所管理的總資產已超過1萬億港元。財庫局局長許正宇今早(3日)發表網誌，460萬名計劃成員在27個計劃中擁有1,300萬個帳戶，每年進行約3,000萬宗行政交易，惟其收費水平及用戶體驗仍有很大改善空間。過去幾年政府與積金局一直在籌備「積金易」(eMPF)平台，目的就是透過該平台降低收費及便利管理，估算運作的10年內，料逾99%的強積金計劃成員可因而受惠，並為他們累計節省最少300億港元，甚至達400億港元的成本。

他形容，「積金易」平台將成為強積金制度的「中央廚房」，集中處理目前分散於12個標準各異平台的行政工作。平台運作後，預計成員支付的平均行政費用可降低約30%(即降低至佔管理資產總額的0.3%至0.4%)。視乎數碼使用率和運作效率的相應提升幅度，預期行政費用會在約10年間，進一步降至佔管理資產總額的0.2%至0.25%。

他又提到，財庫局將在今年第2季提交到立法會的相關法例修訂中，建議加入「直接轉移」(Straight pass-on)規定，即受託人向計劃成員收取的行政費，不得超過「積金易」平台公司向受託人收取的服務費；及訂立「直接轉移」規定後，由「積金易」平台產生的減費效益須體現在強積金計劃的整體費用下調中。當局亦會用「金睛火眼」監督減費成效，並建議向違反「直接轉移」規定者施加罰款，以加強阻嚇。

許又預料，平台可為強積金制度如「全自由行」等更多改革打好技術基礎，創造優化改善的更多可能，但承認有關項目建設及管理充滿挑戰。