政府本月推出「電子針檢卡」　每所接種中心只提供一款疫苗

政府早前表示會推出流動應用程式供市民記錄新冠肺炎疫苗接種及病毒檢測的情況。創新及科技局局長薛永恒今日（3日）表示，「電子針檢卡」料於今個月推出，為市民提供接種疫苗預約及接種記錄系統。他又指，局方正研究更新「安心出行」應用程式並加入自動感應器，讓市民不用使用手機掃描二維碼亦可自動記錄行蹤，市民可自行選擇是否應用新功能。

薛永恒指，由於現時仍未知疫苗效力有多久，政府也是摸着石頭過河，相信市民未來有機會需要再接種，加上有關疫苗需要分數次注射，故局方需要研發接種預約及記錄系統。他又指，因疫苗供應問題，一間疫苗接種中心只會提供一款疫苗，故市民在預約時應按希望接種的疫苗來選擇相應的中心。

另外，「安心出行」流動應用程式自推出至今，一直被外界質疑其成效。薛指現時有約41萬人安裝「安心出行」應用程式，並有約6.7萬個處所參與計劃。他稱有聲音認為自行掃描二維碼麻煩，希望「安心出行」可設自動感應功能，當市民抵達場所後可自動記錄。

他指起初一直考慮私隱問題，惟後來發現市民已有使用習慣及信任度有所提升，強調重視私隱之餘亦希望應用程式可便民利民，故現時正研發提升版，市民可以自行選擇使用新功能。他指，相信新的功能最能便利乘坐小巴的市民，但仍需要視乎在甚麼位置安裝感應器及如何提高感應準確度，並確定自動感應器可用於其他不同的處所。