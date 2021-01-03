建築署署長林余家慧上月退休　難忘以「組裝合成」建檢疫單位

建築署署長林余家慧去年12月退休，發展局局長黃偉綸今(3日)發表網誌並邀請林余家慧分享過往經歷，她指最難忘是帶領團隊抗疫，透過創新的「組裝合成」建築技術（MiC）興建檢疫單位，同時又指欣喜見到愈來愈多女性加入建築及建造行業，令業界有更多不同的聲音。

林余家慧加入政府逾30年，並自2017年12月出任建築署署長，時至去年12月正式退休。她

分享指，建築署每年興建約30個建築項目，大部分都是公用設施，如圖書館、體育館及公園等，見證着地區的轉變。她分享，自己曾參與小西灣運動場的建設，運動場於1996年啟用，惟時至2018年超強颱風山竹襲港期間，運動場受到嚴重破壞，上蓋被摧毀，海水更湧入看台。建築署隨後採取多項臨時措施，如增建保護設施，加強運動場抵禦風浪的能力，並美化擋浪牆，如加入圖案及加設座椅等。

她認為不少小型地區項目均是「小工程大意義」。以筲箕灣東區文化廣場為例，除廣場設計獨特，在建造過程中，更利用建築信息模擬（BIM）技術，模擬項目完成後舞台進行表演時的聲浪大小，令居民更了解建築的項目。

談及最難忘的經驗，她憶述去年疫情發展初期，於農曆年初一收到電話需以最快速度興建檢疫設施，並在2月透過創新的「組裝合成」建築技術（MiC），花了26日在鯉魚門公園籃球場位置完成第一批118個檢疫單位，並由去年2月至年底，已累積完成超過4000個檢疫營舍，以應對抗疫工作的需要。