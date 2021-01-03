90%港青不滿抗疫措施　團體批港府政策不一致信任危機

新冠肺炎疫情持續，團體青年新世界今(3日)公布港青對港府防疫抗疫措施的意見，及調查他們對接種疫苗的取態。結果顯示，90%受訪者不滿政府抗疫工作，55%受訪者認為現時防疫措施過鬆，亦有近60%受訪者表示，沒有一個最信任的專家學者或官員。該團體估計青年的信任危機，與政府抗疫措施不統一及宣傳不足有關。

調查於去年12月23至31日進行，以網上問卷形式，訪問了約400名30歲以下的港青。調查結果顯示，54.1%受訪者反對安裝「安心出行」應用程式、僅44.4%人支持全民自願檢測。

在接種疫苗上，大多受訪者則持觀望態度，不足10%受訪者表示一定會接種疫苗、40%受訪者表示不會接種，更有80%人質疑疫苗成效，70%則擔心疫苗會出現副作用。在未來經濟條件方面，調查發現僅有6.3%受訪者表示傾向有信心。

應屆中學文憑試考生祈同學批評，政府只集中設立「禁聚令」，但對外來輸入個案把關不夠嚴謹。疫苗方面，她則指政府提供的疫苗資料不足，暫時不會接種。她又稱，比較喜歡面授課堂，因能得到老師直接協助，和同學一起操練試卷氣氛也比較好。大專生陳同學亦批評防疫措施過鬆，例如在疫情初期未有保障港人購買口罩，針對外來遊客入境限制亦「時鬆時緊」，增加感染率。

青年新世界副主席鄧咏堯認為，政府抗疫政策意見不一，令坊間難以接收訊息，建議政府依靠專家發放資訊外，應多作網上宣傳。對於疫情令46.2%受訪中學生表示減少學習和讀書的時間，他建議家長和學校可多培養學生自主學習習慣。經濟下行亦令不少行業如旅遊酒店業、航空業發展大大收窄，他鼓勵希望從事上述行業的青少年保持合理期望及增值自己，以積極樂觀的心情面對。