政Whats噏：銅芯口罩被嘲像底褲　薛永恒話似足自己

政府年初為應對「口罩荒」提出預留8億港元推行「銅芯抗疫口罩」計劃，不過口罩外觀似內衣褲，亦較少市民使用，最後只派發約1030萬個口罩，埋單就用咗約2億港元。不過創新及科技局局長薛永恒今日（3日）就繼續死撐，話呢款似足內衣褲嘅口罩同自己一樣「內斂、實在」，強調政府無洗冤枉錢喎。睇嚟薛永恒仲未肯承認呢場「口罩騷」爛尾喇！

薛永恒今日出席電台節目時，被問外界對銅芯口罩嘅批評。薛永恒話，年初口罩供應情況好緊張，市面上好難搵到普通口罩，幾經艱苦先搵到原料及廠家製造銅芯口罩，強調當時無太多選擇。佢話銅芯口罩係佢上任後「第一個BB」，自推出後自己只佩戴呢款口罩。

對於有人話「呢個BB都唔係好靚仔，好似無咁多顏色選擇」，佢就死撐話呢個BB同自己相似，比較內斂、實在啲，戴起來亦算舒服喎。即使有人覺得口罩外觀似內衣褲，薛都覺得無問題，認為銅芯口罩如內衣褲亦要經常清洗同佩戴，強調政府無洗冤枉錢。

至於有醫護人員不接受市民佩戴銅芯口罩進入醫院，薛永恒就強調口罩能達到抗疫防疫功能，設計時已有專業人員研發及確保抗疫功能符合國際標準。佢亦理解到醫院為咗保障醫護人員及病人，會考慮到有人嘅銅芯口罩或未有適當清洗，或使用過百次未有更換，故要求更嚴格，認為醫護人員嘅憂慮係情理之中。

另外，薛永恒早前申報家人購買一個沙田單位作自住用途，佢喺節目上解釋唔係用作投資，而係離開咗公務員團隊後已搬離住咗幾十年嘅宿舍，太太認為租屋住嘅話喺設計及家具擺位上唔可以隨心所欲，最後決定買樓。至於新屋會唔會設計成智慧家居呢？佢就話自己係同87歲媽媽一齊住，所以都要確保對方識得用，強調需要平衡，唔可以「為科技而科技」喎。