政府保育遺蹟工作落後　華富機槍堡成荒廢石屋

政府保育工作嚴重落後，如有關活化防空洞討論最終亦不了了之。

香港戰時遺迹處處，繼東網早前發現戰時防空洞如無掩雞籠，成打卡熱點後，南區亦有二戰機槍堡被荒廢。有議員指，南區存在多個遺迹如防空洞及探射燈等，並在去年11月的區議會提出保育南區二戰軍事遺址動議，盼在遺迹消失前挽救歷史。

位於華富瀑布旁的二戰機槍堡現已變成臨海荒棄石屋，經歷多年風霜，目前石屋鋼筋外露，甚至因侵蝕而生銹。南區區議員陳炳洋提出保育南區二戰軍事遺址，他指南區在二戰中擔任重要角色，機槍堡更擔任保護香港的重責，擔心南區歷史片段隨時間被遺忘。他又批評，若歷史「唔講」及「唔提」，就會被淹沒在時間的長河中。

東網記者翻查資料，發現瀑布灣機槍堡目前並無任何歷史建築評級，目前僅能靠民間自發維持遺迹現況，甚至依靠民間維修清理。根據審計署2013年資料顯示，政府有10座已評級歷史建築未交任何部門保育運用，當中包括松林炮台。

早期東網亦揭發民間曾引發活化防空洞討論，其中中西區區議會於2011年成立工作小組，就活化防空洞進行研究並向部門提交建議，惟相關部門回覆會詳細研究後便無下文，反映政府保育工作嚴重落後。