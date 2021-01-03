富韻樓檢測承辦商疑甩底　強檢死線前一天才設採樣站

政府上周三(去年12月30日)收緊強制檢測門檻，首2批超過40幢大廈的居民最遲明日(4日)要接受檢測，但深水埗富昌邨富韻樓今日(3日)才設流動採樣站，原本的承辦商疑甩底，導致富韻樓2,000多名居民在死線前一天才可採樣，據了解，部分市民已到其他採樣站做檢測。

政府於上周四(去年12月31日)公布將設置2個流動採樣站，只有長沙灣社區中心可於本月1日至4日期間提供服務，鄰近富韻樓的富昌邨籃球場則今日才啟用，開放時間為早上10點至晚上8點，直至明天。負責的承辦商表示，原先不是由他們負責，他們也不知道是哪個承辦商，只是政府突然問有否額外人手，他們才去。承辦商預計，富韻樓有2,000多人，應該2日內能完成檢測，因爲部分人已去其他社區中心做檢測。

該區區議員黃傑朗於Facebook表示，富韻樓的流動採樣亭因承辦化驗所臨時人手不足而無故延遲，不少街坊「摸門釘」誤以爲有流動採樣亭投入運作。當局表示，因應深水埗區內另外4座強制檢測大廈較近，會於長沙灣社區中心設立臨時檢測中心以集中資源。但由於富韻樓較遠，未能安排於同一中心檢測，直至今天才抽調資源至富韻樓。