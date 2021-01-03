停業百日資助僅夠交租吊命　美容業轟港府變相益業主

香港疫情反覆，美容業過去一年因應疫情先後3次停業，且重開無期，至今(3日)已近百日。香港美容業總會、香港美容從業聯會等13個美容業協會，今連同議員召開記者會，指疫情前景未明，未知停業會否持續，員工手停口停，經營者又要繳交租金，工資開支及日常雜費等，向政府發出最後通牒，要求立即復業，方可令業界重生。

有議員表示，美容業曾於去年4月、7月及12月，分別3次停業28、44日及25天，至今日數已達97日，且重開無期。雖然港府推出規模達64億港元的第4輪基金，美容院可獲發放3至10萬港元津貼，但補助只屬杯水車薪，甚至有經營者仍未收到上一輪資助。

美容業經營者黃靜明表示，外界誤以為政府資助充足，又引述同行指現時仍未收到上一輪補助。政府一聲令下，萬多間美容院隨即要停業，背後影響5.6萬名從業員及服務供應商，又以自己為例，指每月單計租金已達30萬港元，上輪補助全數用來交租，形容「只是將補貼間接交回業主」。從業者趙梅芳泣訴，她自美容院停業後頓失收入，為減少支出不敢外出，惟自己仍有17歲大的女兒要撫養，對此十分徬徨。

批發及零售界議員邵家輝指，數萬元政府資助對中小企僅屬杯水車薪，第二輪的防疫基金，連鎖美容院及按摩院可獲得最多150萬港元的資助，其餘較小型的美容院則按照員工人數，5人以上只獲5萬港元補助，加上保就業計劃早於去年11月完結，資助在交租金以後已難以支付員工薪金。

議員葛珮帆亦稱，美容業鮮有爆發群組，對政府仍要求業界停業感難以理解，認為在市民仍舊外出的背景下難助控制疫情，敦促政府實施「健康碼」，或乾脆要求全部行業停業，以示公允。