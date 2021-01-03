農曆新年將至　有花農料疫情無阻年花銷情

農曆新年將至，縱然在新冠肺炎疫情影響，業界人士認為市民消費意欲或會減低，但農曆新年始終是重要的傳統節日，預料市民仍願意買年花，故對今年的年花銷情保持樂觀。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春指，業界不算很擔憂年花銷情。他解釋時提到，過去的聖誕節，多了家庭因疫情而留港過聖誕，反而令以往不多人買的聖誕樹供不應求，售價隨之升逾一倍，認為既然聖誕同樣受疫情影響，但市道未有轉衰，料農曆新年賣年花都會「好市」。賴續指，今年的年花供應穩定，預料價格都是按品質而定，他相信市民過節都會願意花費，買一些質量較好的年花，為家中增添好運和喜慶，不會貪便宜亂買。

有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍指，估計今年會有花農因擔心銷情而不種年花，但他的花場今年出產的蘭花，不論是品種或數量，都跟往年差不多，售價由最平的100至200港元至最貴的1000多港元不等，他笑言「幾高級都有，隨客人選擇。」楊坦言，雖然新冠肺炎疫情下，市民均會減少開支，但他相信過年過節，市民會願意鬆手點「買盆花轉運」。

楊提到，過去每年新年均售出過萬盆花，今年售出數目亦應相約。他預料，今年來訂年花的公司客戶或會減少，但與此同時，個人客戶卻會帶所增長，他估計是因為港人無法外遊，改為將錢花在買年花送贈朋友。他又提到，目前已接到少量訂單，當中亦有一些人是買十幾盆花送朋友。