恐出現喉管播毒　政黨促房署盡快檢查1500棟公屋

新冠肺炎在港爆發至今接近1年，多宗確診個案被指經大廈喉管傳播，令市民人心惶惶。有政黨今午（3日）舉行記者會，不滿房委會在去年6月曾答應全面檢查全港屋邨喉管，惟至今仍未有行動時間表；又狠批房屋署拖延處理單位排水渠維修個案，漠視疫症蔓延的危機。

身兼東區區議員的工聯會議員郭偉强表示，運輸及房屋局去年6月推出了「排水管檢查計劃」，計劃用18個月全面檢查全港公共屋邨公家排污喉管，涉及約80萬戶公屋單位。他提到房委會轄下有1,500棟公屋，惟當局預計今年3月僅可檢查其中400棟，質疑所花時間太長。他又提到，有900棟公屋的喉管設於公屋單位內，建議當局「強制檢查喉管」，以保障整棟大廈居民的生命安全。

郭又指，房署早前就計劃成立87人「驗喉小組」，認為當局可考慮增聘外判專業人士協助，以加快檢查進度；又提到他們有機會進入染疫人士居住的大廈工作，關注當局是否有向他們提供足夠指引及防護裝備，同時促請當局將「新冠肺炎」列為職業病，以加強對他們的保障。

此外，郭表示其所屬政團連月收到不少公屋住戶求助，投訴房屋處理渠喉維修速度慢，令問題遲遲未能處理。居住在逾30年樓齡、藍田興田邨的鄺女士表示，其位於2樓的單位自2018年起出現滲水及糞喉污水回湧等問題，惟多次向房屋求助後，當局至今仍未妥善解決問題。

而香港喉管從業員總會主席趙建強則指，坊間師傅普遍不願意承接房署水喉維修項目，不但是因為房署作價過低，亦因為業界擔心會接觸到染疫大廈。他促請當局盡快向業界人士提供指引，又建議當局為公屋住戶更換老舊喉管，改為更耐用的組件，以改善部分公屋單位去水喉滲氣問題。