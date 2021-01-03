稱不清楚5港人偷渡台灣情況　謝偉俊斥何俊仁雙重標準

12港人蛇案早前已有判決，其中10人被判囚7個月至3年。立法會議員謝偉俊今日（3日）在電視論壇上批評在席的民主黨前主席何俊仁，只高調關注內地發生的案件，被問到5名港人偷渡至台灣的情況時就表示不清楚，批評何「對於唔啱聽，唔方便嘅嘢就唔講」，是雙重標準。

一直關注事件的前議員朱凱廸在席上引述當事人家屬感受，指出在整個審訊過程未能聘用代表律師，涉事人難獲基本法律保障，加上上訴申請需要由當事人提出，由於家屬一直未能與他們會面，難以知道能否提出上訴。他又指家屬仍未得知當事人在何處服刑及何時能作探訪，現有3名家屬決定先前往內地等候消息。

何俊仁認為案情判得較重及不合理，因該12人並非在國內組織逃出國內，與內地個案完全不同，他們只係經過內地水域，內地部門可截查或處理，但沒需要當作內地偷渡案件處理，認為有關人士在香港有違保釋條件未來亦面對檢控，他們回港亦會受刑罰。他又認為政府應在中間人，與內地部門溝通讓家屬早日得知審訊日期等資訊。不過他被謝偉俊問及5名偷渡至台灣的港人情況時，卻表示不了解情況。

謝偉俊指比較內地相類個案，認為判刑與過去標準相近，難言過輕或過重，但認為案件經過數月就獲處理都未算「離譜」，他也承認中國的司法制度是有改善地方，中國的確在進步中，但與香港的要求有一定距離。

對於討論期間在席人士大多引述報道或家屬消息，謝偉俊就批評「所有據報都係估估下，難以評論」，並說現時沒有證據顯示12人是苦打成招，指單靠親屬說話「連鏡頭都唔敢見，估下估下」來指摘內地是不公道。他又認為今次涉事的12人「可能好幸運」，反指如他們去了東沙群島，被台方拘留於高雄，現時無人知發生何事，更別說被人關注。他又點名斥責何俊仁不了解5名港人在台被捕的案件，是對於「唔啱聽，唔方便嘅嘢就唔講」，對於國內發生的事就經常提及，甚至有人到美國批評，質疑是雙重標準。

對於在場人士認為政府應為家屬提供更多協助時，謝偉俊則指在中美角力下，不少事情都變得好敏感，形容在打仗期間亦只會基於人道理由協助受傷的敵軍，但不會好有愛心，認為不應過分要求政府去「錫」敵人，指該12人本質上在港犯了嚴重罪行、是逃犯。