變種新冠病毒殺入本港　4日內逾萬人經深圳灣北上避疫

本港過去1個月有41名新冠肺炎患者死亡，加上英國變種新冠病毒傳入香港，令市民人心惶惶。儘管內地不斷收緊入境檢疫要求，包括將檢疫期由原本14天延長至21天，並要求入境深圳人士於後日(5日)起必須提供已預約檢疫酒店證明，但過去數日仍有近1萬名港人經深圳灣北上回鄉避疫，比之前一星期多約18%。

現時旅客入境深圳，需提供24小時內發出的新冠病毒檢測無染疫證明書，並由深圳當局將入境人士送往檢疫酒店接受隔離。但深圳當局於上月29日宣布，由本月5日起要求所有入境深圳人士，除必須提供無染疫證明書外，另需提供已預約檢疫酒店證明方可獲准入境。

另外，深圳當局亦於上月30日宣布，將對入境人士實施「14+7」的健康管理措施，即入境人士於檢疫酒店完成14天隔離後，再接受多7天社區管理，期間該名人士雖然獲准進入社區，但不能參加人群聚集的活動，並需在期滿當日做多1次新冠病毒檢測。相關措施現時已經實施。

根據入境處數字顯示，在上月29日星期二，即深圳當局宣布要求入境人士要提前預約檢疫酒店當日，共有1,894人於當日經深圳灣口岸出境往內地，當中香港居民佔1,709人，內地居民佔181人，另有4名其他旅客。然而，措施公布翌日，即上月30日星期三，經深圳灣口岸出境人數增至2,075人，增加了181人，升幅達9.55%。

之後3日的「逃港」人數更加逐日上升，於上月31日星期四、本月1日星期五，以及本月2日星期六，經深圳灣口岸出境人數分別為2,506人、2,658人和2,988人。總結新措施公布的4日內，共有10,227人經深圳灣口岸離境，當中香港居民佔9,345人，內地居民佔869人，其他旅客則佔13人。

短短4日內有超過1萬人「逃港」，數量相當誇張。比較對上一個星期三至星期六，即上月23日至26日期間，經深圳灣口岸出境往內地人士只有8,632人，換言之過去4日的「逃港」人數比上星期同期增加了1,595人次，增幅達至18.47%。