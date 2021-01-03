中小學幼稚園恢復面授無期　學界以持續性評估暫代考試

教育局早前宣布，中小學及幼稚園延長暫停面授課堂至本月10日，有校長估計如期恢復面授課堂的機會不大，但期望局方可盡快公布安排。局方在去年多次停課期間，均指會在復課前3星期公布安排，有校長認為今次當局應至少在復課前2星期公布，好讓學界做準備。有中學預計若本月未能恢復面授，會先為學生進行持續性評估，將上學期考試延至3月。

新冠肺炎疫情持續，學界對於盡快恢復面授安排持觀望態度。中文中學聯會主席梁冠芬表示，由於教育局給予學校彈性，面對公開試的學生可以回校準備考試或應試，故有部分學校已安排在明日（4日）起安排中六生回校上課或進行模擬試。

梁續指，中學一般在聖誕假期前、後舉行上學期考試，若本月10日之後未能恢復面授，他所屬的中學，會安排在本月於網上為學生舉行持續性評估，形式不如考試複雜，望可讓初中生熟習考試模式，預備應考延後至3月的考試。他期望局方可在恢復面授課堂至少2星期前公布安排。

教聯會主席、小學校長黃錦良表示，觀乎近期疫情，估計在本月11日恢復面授的機會不大，而大部分學校亦已完成小六上學期的呈分試，有學校暫將校內考試延遲，或是採用其他評估方式，建議局方恢復面授課堂時，可採用分階段形式，避免在復課初期校內人數太多。

該會副主席、小學校長梁俊傑認為，為保障師生健康，建議在恢復面授之後定期為教職員進行強制病毒檢測。