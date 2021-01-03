跨部門除夕至今加強巡查外傭蒲點　4日內共發出51張告票

新冠肺炎疫情嚴峻，惟不時有大批外傭於假日外出聚集，惹來播毒危機。勞工處今（3日）表示，已於新年長假期聯同香港警務處及康樂及文化事務署等多個部門，在外傭經常聚集的地方採取聯合行動，呼籲她們遵守防疫規例。在去年除夕至今日的行動中共發出51張5,000港元的定額罰款通知書。

在去年除夕至今日期間，多個政府部門展開聯合行動，在外傭經常聚集的地方，透過流動廣播等呼籲她們遵守禁聚令等防疫規例，包括金鐘添馬公園、及旺角花園街附近行人天橋等地方。行動中，絕大部分外傭及市民經勸喻後均遵守有關規定，而部分屢經勸喻仍不遵守規定的人士，相關部門亦已採取執法行動。

另外，漁農自然護理署、警務處及食物環境衞生署今日亦在元朗大棠大欖郊野公園進行宣傳，包括透過流動廣播宣傳車輛播放宣傳聲帶、懸掛標語及橫額等，呼籲郊遊的市民遵守防疫規例。漁護署呼籲出外郊遊的市民避免在高峰時期前往人多擠迫的地方，亦不要在人多的地方聚餐，並妥善處理使用過的口罩及垃圾。

政府發言人強調，未來會繼續加強宣傳和執法，並按需要採取聯合行動，以確保有關規定得以遵從，呼籲市民自律合作，同心抗疫，不要以身試法。