何志平專欄：出位就是政治

元旦假期後，「哥麥」（假名）發來訊息問平安，聊及美國最新情況。「哥麥」是紐約大都會看守所內年多的鄰居，是退役的職業軍官，曾服役於海軍陸戰隊在伊拉克及歐洲的行動，對美國軍事狀況特感關注。

他開宗明義的喊道：「2021財年的《國防授權法案》最終被國會兩院再度通過了！我們退役軍人的福利便有所保障了。」

總統早前不是否決了這法案的嗎？我希望哥麥詳細的說明這事的來龍去脈，問道：「這《國防授權法案》是怎樣的一回事？」

哥麥有備而來，胸有成竹的解說：「《國防授權法案》「NDAA」是美國國防部的年度預算和支出。第一個法案是於1961年通過。美國國會主要通過兩項年度法案來監督國防預算：《國防授權法案》和《國防撥款法案》，授權法案確定負責國防的機構，確定資助水平，並制訂花錢的政策；而撥款法案則仔細列明各項開支預算的詳細內容。可以說授權法是以政策方向為主，而撥款法則以詳列開支為規範。近年來，每次《國防授權法案》都是針對性的包含與國防部相關的政策和條款，關係重大，60年來都是在國會兩院兩黨協調後在一致共識下無障礙順利通過的。今次的法案於2020年12月8日在眾議院以377對48票大比數通過後，又在2020年12月11日在參議院以86比8通過，特朗普馬上揚言要否決這授權法案。在2020年12月23日，總統真的行使否決權，實行了他在任4年來的第9次否決國會通過的法案。以前的8次都是有關對外武器銷售，外交和國家緊急狀態的法案，而前8次，總統的否決都沒有被國會推翻，因為共和黨控制的參議院老是支持總統的決定，沒有以三分之二的大比例票數通過推翻否決。但這次可不一樣了。60年來，《國防授權法案》從來都是順利通過成為法例而沒有任何阻滯的，從來未有總統否決過或成功的否決過的！」

我接着回應道：「怪不得參眾兩院都在聖誕節過後馬上趕回華盛頓加開會議，駁回特朗普對這項7,400億美元法案的否決，並在他任期結束前3周對他進行嚴厲的批評和指摘。」

哥麥認同的說：「是的。眾議院在2020年12月28日馬上開會以322對87票通過推翻總統的否決。共和黨掌勢的參議院又在元旦日加班，以81對13票倒戈推翻特朗普的否決！真是敬酒不吃吃罰酒！要知道這法案為美國軍隊提供3%的加薪，並指導國防政策，新武器系統和軍事準備，人事政策和其他軍事目標的決定，是一個引導我們關注國家安全優先事項的重要機會，反映着美國人民對國內外安全的決心。有趣的是當特朗普否決這國防法案時，他說此舉會令中國非常不快！但國會議員則稱總統的否決是給俄羅斯的臨別禮物！真是各取所需，向外甩鍋，以賺政治本錢！」

哥麥稍歇後繼續說：「特朗普反對今次這4,517頁長的授權法案主要論調有三。一是法案要求國防部在從阿富汗或從德國撤軍前，需提交報告證明該行動不會為美國國家安全帶來負面影響，總統認為這是侵犯削弱總統作為軍隊最高統帥的權力。二是總統不同意法案要求把以內戰時南方軍隊將領而命名的軍事用地的名字改掉。三是總統要求針對第230條法例為大型科技機構提供免責保障，容許科技公司審查網站內容。」

我禁不住插口說：「重大法案勢必通過，因此各立法者都會在其上附加其他法案，如在聖誕樹上掛上飾物一樣的。香港的立法機構也是這樣的啊。每逢遇上重要法例，必有眾多勉強相關甚至毫不相關的附加修訂，哪管它們通不通過，說明立場而已！」

「真是的，哪管法案最終結果怎麼樣，爭取機會表個態，喊個口號，做個真人秀，出位就是政治，比一切都重要！」