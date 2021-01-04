港澳媒體被劃分「境外」　各界籲撥亂反正

本港回歸已有20多年，但至今內地仍稱香港和澳門的媒體為「境外媒體」，有時事評論員認為，港澳媒體長期被指「境外媒體」在民心所向和傳媒生態上都是「絕對唔健康」，覺得當局應撥亂反正，以取消稱呼港澳媒體作「境外媒體」為工作目標。

儘管多年來不斷有「內地港澳是一家」的口號和宣傳，然而在體制上卻仍見分別，如港澳媒體仍被劃分為「境外媒體」，令人感到格外見外。被問到內地當局是否應取消「境外」劃分以撥亂反正時，時事評論員陳雲生認為從社會民心角度出發，這是一定要糾正，但明白實際操作上並不容易，覺得內地當局應該視之為工作目標，令港人感到真正的融合和回歸。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈則指，由於港澳同屬特區，故被稱為「境外媒體」，他亦贊同有關稱呼感覺未夠同氣連枝，認為可研究改稱港澳媒體。

對於能否直接取消「境外媒體」的劃分，傅認為當中涉及包括解決法律限制在內的問題，需要深入探討，若有關部門有決心更名，可循執行難度、可行性、稅收、工作人員簽證、醫療及福利等方面的細節研究。