一掃東方日報QR Code　新聞精華盡出

「上東網，知天下」。東方報業集團立足香港，一秒通全球華人。做人要知足，東網創新卻不輕易滿足，為了令讀者每日輕鬆又全面地掌握全球新聞資訊，旗下《on.cc東網》不斷改革介面，整合內容，致力提升用戶的使用體驗，大至全球大事，小至全城熱話、生活趣聞東網都一一囊括，為讀者帶來各類豐富資訊，同時為抗疫生活打氣。而《東方日報》亦增強二維碼（QR Code）「睇片」功能，不論新聞時事、兩岸國際、娛樂頭條，只要報紙內容旁邊有QR Code，就可以用手機的內置相機功能掃描，立即連接東網收看更詳細的內容，以及原汁原味的新聞片段，一片勝千言！

國際局勢瞬息萬變，各國消息隨時舉足輕重。東網將「亞歐非」及「美洲」合併為「國際」版面，不論亞洲、歐洲、非洲、美洲，以至世界各國動向，一Click即可一次過飽覽世界大事，新聞無遠弗屆，讓讀者掌握全球局勢及轉變，真正足不出戶亦能知天下事。

一站式娛樂、消閒資訊平台《繽FUN星網》繼續推陳出新，特別加設「推薦頻道」一欄，涵蓋王牌節目「潮玩科技」、「畀條山路我行」、「金鈴12星」等。讀者可以揀選進入心水頻道，即時重溫精彩節目，「唔使左搵右搵」。「繽FUN主播室」更強勢「添食」，由一日一節增至一日兩節，為讀者緊貼每日娛圈大事、潮流焦點，確保不會錯過任何城中熱話，「每日輕鬆減壓話咁易！」

東網體育平台「睇體」已全面整合為「體波」，包括即時新聞和「波經」，盡覽中外體壇第一手消息，及本地、外國球賽快訊。不論賽程積分、直播精華、名家貼士、賠率派彩等，「體波」包羅萬有，永無走漏。東網亦已取得新一季港超聯的播映權，讀者可以繼續收看精彩賽事。

「馬經」版面同樣大改革，最新加入新聞走馬燈，讀者可以快速預覽馬場賽果和即時新聞。新增設的快捷鍵功能，涵蓋「數據王」、「騎師王」等版面，讓讀者閱覽期間可隨時切換至過去賽馬日的數據及騎練資料等，令馬迷更能早着先機。

「產經」版面主頁加入3大指數，一開即睇恒生指數、國企指數和科技指數，即時緊貼大市。時間就是金錢，新增類別標籤將地產、投資、股市等不同資訊分門別類，有助讀者快速篩選目標資訊。王牌節目「股壇MM」、「中環剝花生」直播完畢後，隨即便會上載至「東網視頻」，讀者可以隨時重溫股壇名家分析，投資路上更得心應手。

評論節目「東網視頻」一向深受歡迎，並有生力軍加入，新主持「占美」以形象百變、生動有趣的演出，為讀者剖析熱門議題、諷刺時弊，以多角度批判及拆解本地及國際時事。每段視頻下方增設心情反饋按鈕，增加互動，讀者可以隨時表達對該新聞評論的感受，令內容更貼合主流，同聲同氣。

醫療及健康生活頻道「醫健」，每星期以輕鬆有趣的方式，傳遞最新的健康資訊。節目也會邀請醫生和專業人士，深入淺出地拆解常見的醫學迷思；教授烹煮健康食療；活學生活小知識，提升生活品質之餘，亦與觀眾共同抗疫。

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