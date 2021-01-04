除夕夜飢寒交迫　港人寧苦等4小時誓返內地跨年避疫

港府抗疫無能，港人惟有北上避疫自保。日前有強烈寒流南下，令廣東沿岸一帶氣溫急降，除夕（12月31日）當日有市民在凜冽寒風下，於深圳灣口岸苦等4個多小時，才能成功入境內地，儘管期間飢寒交迫，但仍相信返回內地比身處香港還要安全。

有市民在網上分享其近日於內地檢疫的經歷。該名市民表示，他早有打算前往內地，鑑於近日英國出現變種新冠病毒，擔心一旦變種病毒在香港落地生根，內地可能會增加港人入境的檢疫要求，因此決定於除夕當日由深圳灣口岸入境深圳。

該名市民在深圳灣口岸等候了4個多小時，直至晚上才成功過關，但隨即被安排在空曠處等候接駁巴士載往檢疫酒店，當時氣溫不足攝氏10度，他在寒風中苦等了一個多小時才被送往酒店。直至當晚9時許，他才成功入住位於深圳市龍華區民治街道一帶的檢疫酒店，展開14天隔離生涯。

該名市民稱，在等候過關的數小時內粒米未進，即使入住酒店後成功叫到外賣，送達時已屆深夜11時。但他認為，即使過關當日他飢寒交迫，其返回內地的決定仍是正確，「覺得內地安全些，（完成隔離後）亦有可能到處遊玩。」