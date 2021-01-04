東方日報A1：死線前衝關北上　萬人逼爆深圳灣

本港過去一個月出現41名新冠肺炎患者死亡，加上英國變種新冠病毒傳入香港，令市民人心惶惶。內地不斷收緊入境檢疫要求，明日起入境深圳人士須提供已預約檢疫酒店證明，大批港人在新措施實施死線前「衝關」，過去4日有逾一萬人經深圳灣口岸北上回鄉避疫，比之前一星期多約18%。議員批評港府防疫失敗，迫使港人為求自保，即使內地收緊檢疫要求亦要北上避風頭。

現時旅客入境深圳，需提供24小時內發出的新冠病毒檢測無染疫證明書，並由深圳當局將入境人士送往檢疫酒店接受隔離。但深圳當局於上月29日宣布，由本月5日起要求所有入境深圳人士，除必須提供無染疫證明書外，另須提供已預約檢疫酒店證明方可獲准入境。

深圳當局亦於上月30日宣布，要求所有境外入境人士完成14天酒店隔離檢疫後，若離開深圳，返回廣東省內其他地方，需再接受7天社區管理，期間相關人士非必要不應外出；若因特殊情況而需外出者，亦須報告屬地社區的工作聯繫人，並於外出時嚴格全程佩戴口罩，不得前往人群聚集場所。

入境處數字顯示，在上月29日，即深圳公布上述新措施當日，共有1,894人次經深圳灣口岸出境往內地，當中香港居民佔1,709人，內地居民佔181人，另有4名其他旅客。新措施公布翌日，即上月30日，經深圳灣口岸出境人數增至2,075人次，增加了181人，升幅達9.55%。

之後3日的「逃港」人數更加逐日上升，於上月31日、本月1日及2日，經深圳灣口岸出境人數分別為2,506人次、2,658人次和2,988人次。總結新措施公布後4日內，共有10,227人經深圳灣口岸離境，當中香港居民佔9,345人，內地居民佔869人，其他旅客則佔13人。

短短4日內有超過一萬人「逃港」，數量相當誇張。比較對上一個星期三至星期六，即上月23日至26日期間，經深圳灣口岸出境往內地人士只有8,632人。換言之，過去4日的「逃港」人數比上星期同期增加了1,595人次，增幅達致18.47%。深圳灣口岸昨日續有大批人士等候過關前往內地，大堂內逼滿人，現場大打蛇餅，當中更有人即使不良於行，坐着輪椅亦要離開香港。

另外，廣東省衞健委昨日通報，新增2宗境外輸入無症狀感染個案，深圳一宗來自香港，佛山一人來自土耳其。以上確診及無症狀感染者均在隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

議員柯創盛表示，內地於控制新冠肺炎疫情上做得較好，反觀港府的防疫措施只識「頭痛醫頭」，缺乏全盤統籌，即使當局收緊防疫措施，實際執行卻「甩轆」，例如有採樣亭在強制檢測令公布數日仍未成功設立，「疫情下死亡宗數愈來愈多，更加有變種新冠病毒傳入香港，市民希望自保，就算內地檢疫措施愈來愈麻煩，亦寧願北上避風頭。」

議員麥美娟則指，香港疫情一直未受控，令市民及內地當局對香港防疫失去信心，加上農曆新年將至，在內地仍要檢疫的情況下，大批計劃回鄉過年的市民只能提早前往深圳，「通關無期，市民等不了政府，只好提早上去，不然就要在檢疫酒店度過年初一。」

議員葛珮帆則指，即使港府勒令多個行業暫停營業，但街上仍人頭湧湧，防疫措施充滿「甩漏」，令香港的疫情做不到「清零」。她認為政府必須強制全民做新冠病毒檢測，找出隱形患者，才能徹底解決問題。

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