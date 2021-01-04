無賴情侶無戴好口罩　囂張舌戰眾乘客兼出中指

社交媒體上流傳一條近6分鐘短片，拍短片拍攝的日期時間不詳，晚上一對坐在巴士最後排座位的情侶，沒有將他們的口罩戴好，多名同車乘客要求他們配合防疫條例，重新戴好沒有遮蓋口鼻的口罩，情侶不願合作跟眾乘客舌戰，女子氣焰囂張稱:「你係邊位？我個口罩大關你哋咩事？」；巴士車長到車向他們勸說後，指可提供新口罩，慘遭情侶拒絕，女子並指車長「醜樣」，又指其他乘客「無腦」，車長請他們落車，對方拒絕合作。有乘客向他們高聲宣讀政府的防疫法例要求戴好口罩，並教導他們何戴好口罩；男方更向巴士公司女職員及車長「凸中指」，片未巴士公司女職員要求他們即時落車，仍遭拒絕合作，與其他乘客繼續舌戰，職員報警要求警員協助趕情侶落車。

短片未有交代該對男女最終有沒有被職員趕落巴士，但有眼利網民認出巴士是大嶼山巴士，當時位處在昂坪巴士總站，相信該車是一輛昂坪往東涌的尾班車，相信該對男女因該巴士是尾班車而不肯落車，實情有待繼續考究。