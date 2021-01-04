東方民調：港貧窮問題惡化　勿再以舊思維扶貧

香港貧窮情況進一步惡化，受社會事件及中美貿易摩擦雙重打擊，本地經濟自2009年環球金融危機以來首次陷入衰退，基層工資及住戶收入顯著受壓。在職、長者、青年及兒童貧窮人數更齊齊上升，有扶貧委員會委員批評港府扶貧力度不足，促當局勿再以舊思維扶貧。

在新增貧窮人口中，逾35%來自在職住戶，情況令人關注。在社會事件下，經濟環境轉差，工作機會減少，不少在職住戶只餘一人獨力支撐家庭生計，間接推高其撫養負擔及貧窮風險。港府恒常現金福利政策介入後，2019年在職住戶的貧窮率仍升至8.4%近年高位。

N無津貼落閘 團體轟離譜

長者成為重災區，2019年貧窮長者多達54.9萬人，較2018年增3.2萬人，創有紀錄以來新高，貧窮率達44.9%，幾乎兩名長者便有一個窮。政策介入後，貧窮率仍達32%，每3名長者有一個窮。至於青年貧窮人口連升4年，並創10年新高。2019年的18至29歲青年貧窮人口有12.3萬人，貧窮率13.1%，每8名青年有一個窮。在政策介入後，貧窮率仍達9.7%。

扶貧委員會委員鄧家彪稱，黑暴事件重創酒店及零售等行業，影響約30萬個家庭收入，加劇貧窮情況。2020年新冠疫情加劇香港現裁員及倒閉潮，貧窮人口數據料沒有樂觀空間，促當局勿以舊思維扶貧，應按形勢改善。另一名委員施麗珊批評港府扶貧反應慢、欠缺靈活性，且力度不足，在疫情影響下貧窮情況更慘烈，促當局吸取教訓，盡快創造職位。

香港貧窮情況惡化，惟關愛基金向俗稱N無人士的「非公屋、非綜援的低收入住戶」發放的現金津貼，將會「落閘」。港府明言今年有兩項紓困措施將涵蓋N無人士，故無意推出第3輪津貼，亦不會研究恒常化。

有關注基層組織則指現時經濟不景，劏房租金高昂，批評港府取消N無津貼「離譜」，是棄基層於不顧，擔心在新措施下，輪候公屋少於3年的居民不能受惠於租金津貼，而在職家庭津貼申請條件又苛刻，認為現時N無津貼的申請模式較為理想。