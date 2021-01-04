東方民調：香港經濟受重創　 5個港人1個窮

黑暴打殘香港經濟，港府雖自詡在扶貧工作已作出巨大承擔，但仍未能遏止貧窮人口飆升。最新貧窮情況報告顯示，香港2019年貧窮人口創11年新高，達149萬人，即每5個港人有一個窮。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直斥港府愈扶愈貧，批評扶貧政策落後形勢及不到位而影響成效。而去年香港受新冠疫情影響，受訪者坦言感到不樂觀，預料貧窮情況更慘烈，促港府盡快創造職位救市。

港府發表最新貧窮情況報告，2019年貧窮人口高達149萬，較2018年增加約8.4萬；貧窮率亦升至21.4%。即使綜援、長者生活津貼及在職家庭津貼等政策介入後，貧窮人口仍逾109萬，較2018年增7.4萬。至於貧窮住戶高達64.9萬，同樣創11年新高；即使政策介入後仍有47.4萬。港府指，在社會事件衝擊下，整體職位有所流失，惟報告尚未反映新冠疫情影響。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問308名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港貧窮人口創11年新高，貧窮率升至21.4%，48%受訪者認為，反映社會事件及中美貿易戰雙重打擊；26%受訪者批評港府愈扶愈貧；23%受訪者憂香港經濟陷入衰退。

計算恒常現金福利政策後，貧窮人口仍逾109萬人，連續3年破百萬，47%受訪者歸咎港府政策不到位欠成效；26%受訪者轟港府舊思維扶貧；19%受訪者斥扶貧力度不足，杯水車薪。

受社會事件影響，在增加的貧窮人口中不少來自在職住戶，有別於過去數年，41%受訪者斥港府扶貧政策落後形勢；37%受訪者批評政策欠缺靈活性；15%受訪者認為，當局應放寬在職家庭津貼限制等措施。

長者繼續成為重災區，貧窮長者人數更創新高，43%受訪者轟港府漠視人口老化；29%批評綜援及長者生活津貼難助解困；23%受訪者認為，應放寬申領津貼資格。

港府預告將取消N無津貼，今年會落實其他紓困措施，31%受訪者斥港府棄基層市民於不顧；28%受訪者直指，決策離譜，欠針對性措施；25%受訪者憂部分N無人士難受惠。

最新貧窮情況報告仍未反映疫情影響，43%受訪者擔心2020年的貧窮情況更慘烈；31%受訪者感到不樂觀；18%受訪者認為，港府應盡快創造職位救市。

綜觀情況，大部分受訪者指香港經濟受多重打擊，基層市民生活在水深火熱中，惟港府扶貧不力，政策欠靈活性，令貧窮情況日趨惡化，受訪者憂慮去年受疫情影響，貧窮情況恐雪上加霜。