探射燈：甜蜜危機　蛋糕含重金屬　恐礙發育壞腦

疫情下，大時大節難出外狂歡，不少人買蛋糕慶祝。東網委託專家抽驗市面6款蛋糕及甜品樣本，發現全部使用含鋁食物添加劑，大部分鋁含量超出建議使用上限，最高逾2.2倍；同時被驗出氟化物及殘餘蘇打粉。醫生指重金屬可於人體內累積，長期吸入有機會令兒童發育遲緩、引致腦退化症等。

部分蛋糕製作過程中使用含鋁食物添加劑作膨脹劑，以助蛋糕鬆軟易入口。東網記者購買古早味蛋糕、牛油蛋糕、瑞士卷、冬甩、紙包蛋糕及紅帽造型西餅，交由專家檢測，結果顯示所有樣本都被檢測出含鋁。按照食品法典委員會《食品添加劑通用法典標準》，烘焙食品的鋁最大使用量每公斤不多於100毫克，惟其中紅帽造型西餅驗出超出使用上限2.2倍；古早味蛋糕樣本則超標1.8倍；紙包蛋糕、牛油蛋糕及瑞士卷皆有超標。

此外，全部樣本都被驗出含有俗稱蘇打粉的碳酸氫鈉殘留物，同樣以紅帽造型西餅最高，每公斤有4.69克，而古早味蛋糕亦有3.54克，目前雖未有就碳酸氫鈉制定的標準，惟過量添加可令人出現心悸、嘴唇發麻、短暫失去味覺等徵狀。同時，各樣本中亦驗出氟化物，美國國家環境保護局規定飲用水中的氟化物上限為每公升4毫克，而檢測的6個樣本中，其中兩個樣本超出此水平。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指，商業蛋糕製作一般加入膨脹劑，但不少膨脹劑含有重金屬，即使烘培後仍殘留在蛋糕，食用後恐累積在體內。他進食時可配合牛奶飲用，有助中和重金屬。

家庭醫生關嘉美則指，食物中的鋁在體內日積月累，過量會令兒童發育遲緩，肺功能受損，破壞腦部及引發貧血等症狀，亦有研究證明可致腦退化症。而氟化物一般用於牙膏上，適量使用有效預防蛀牙，惟吸收過量會影響兒童腦部發展，對腎臟造成損害，令骨骼變得脆弱及影響內分泌系統等。

食安中心發言人指，去年1至11月期間，共抽取超過千個烘培食品樣本進行測試，全部樣本通過檢測。