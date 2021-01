灣仔積福大廈增4人中招　大圍名城亦有人確診

第四波疫情持續,本港昨日(3日)新增41宗確診個案,累計個案增至8965宗,直逼9000大關;其中早前被公告要強制檢測的灣仔謝斐道積福大廈再現確診個案,新增4人中招,累計已有9宗確診。同時,新增4間餐廳有患者足迹,包括港鐵元朗站彩晶軒、元朗廣場潮館、沙田美田商場新城餐廳東區藍灣廣場德馨苑海鮮酒家。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單,位於上水、毗鄰粉嶺高爾夫球場的高爾夫景園亦有人中招,一名55歲女患者住在上水高爾夫景園7座,她於上月31日發病。大圍名城亦上榜,一名47歲女患者住在2期5座,於本月1日起發病。

其他私人屋苑包括大圍金獅花園、觀塘麗港城和油麻地文英樓等亦發現有確診個案。

●港島區●

●東區 太隆樓

●南區 嘉隆苑嘉昇閣

●西環 同達大廈

●中西區 ONE · EIGHT · ONE 酒店

●中西區 翡格酒店

●灣仔 積福大廈

●九龍區●

●黃大仙 彩雲(一)邨繡文樓

●黃大仙 彩雲(二)邨豐澤樓

●黃大仙 彩雲(一)邨紫霄樓

●黃大仙 彩輝邨彩華樓

●油尖旺 炮台街 60 號

●油尖旺 文英樓

●油尖旺 統一大廈 A 座

●深水埗 華寶樓

●深水埗 元州邨元盛樓

●深水埗 南昌街 123 號

●深水埗 荔聯大廈

●九龍城 裕新大廈

●九龍城 博文閣 A 座

●九龍城 真善美村至真樓

●觀塘 順利邨利康樓

●觀塘 高翔苑高瑞閣

●觀塘 興田邨美田樓

●觀塘 麗港城 29 座

●新界區●

●北區 高爾夫景園 7 座

●大圍 名城2期5座

●沙田 美田邨美秀樓

●沙田 金獅花園 2 期金安閣

●屯門 田景邨田裕樓

●屯門 湖景邨湖翠樓

●元朗 俊宏軒 2 座

●將軍澳 翠林邨輝林樓

●將軍澳 裕明苑裕榮閣

●葵青 翠怡花園 7 座

●葵青 獅子樓