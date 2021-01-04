灣仔積福大廈增4人中招 大圍名城亦有人確診
2021年01月04日 10:13
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大圍名城有居民中招。
第四波疫情持續，本港昨日（3日）新增41宗確診個案，累計個案增至8965宗，直逼9000大關；其中早前被公告要強制檢測的灣仔謝斐道積福大廈再現確診個案，新增4人中招，累計已有9宗確診。同時，新增4間餐廳有患者足迹，包括港鐵元朗站彩晶軒、元朗廣場潮館、沙田美田商場新城餐廳東區藍灣廣場德馨苑海鮮酒家。
衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，位於上水、毗鄰粉嶺高爾夫球場的高爾夫景園亦有人中招，一名55歲女患者住在上水高爾夫景園7座，她於上月31日發病。大圍名城亦上榜，一名47歲女患者住在2期5座，於本月1日起發病。
其他私人屋苑包括大圍金獅花園、觀塘麗港城和油麻地文英樓等亦發現有確診個案。
●港島區●
●東區 太隆樓
●南區 嘉隆苑嘉昇閣
●西環 同達大廈
●中西區 ONE · EIGHT · ONE 酒店
●中西區 翡格酒店
●灣仔 積福大廈
●九龍區●
●黃大仙 彩雲(一)邨繡文樓
●黃大仙 彩雲(二)邨豐澤樓
●黃大仙 彩雲(一)邨紫霄樓
●黃大仙 彩輝邨彩華樓
●油尖旺 炮台街 60 號
●油尖旺 文英樓
●油尖旺 統一大廈 A 座
●深水埗 華寶樓
●深水埗 元州邨元盛樓
●深水埗 南昌街 123 號
●深水埗 荔聯大廈
●九龍城 裕新大廈
●九龍城 博文閣 A 座
●九龍城 真善美村至真樓
●觀塘 順利邨利康樓
●觀塘 高翔苑高瑞閣
●觀塘 興田邨美田樓
●觀塘 麗港城 29 座
●新界區●
●北區 高爾夫景園 7 座
●大圍 名城2期5座
●沙田 美田邨美秀樓
●沙田 金獅花園 2 期金安閣
●屯門 田景邨田裕樓
●屯門 湖景邨湖翠樓
●屯門 湖景邨湖翠樓
●屯門 湖景邨湖翠樓
●元朗 俊宏軒 2 座
●將軍澳 翠林邨輝林樓
●將軍澳 裕明苑裕榮閣
●葵青 翠怡花園 7 座
●葵青 獅子樓
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease