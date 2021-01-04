深圳收緊港人入境檢疫前夕　近千港人迫爆深圳灣口岸

本港新冠肺炎疫情肆虐，深圳明日（5日）收緊港人赴內地的檢疫要求，入境者須持有24小時有效的檢疫證明外，還須在過關時出示已預約14日集中隔離的酒店訂單，大批港人連日趕過關，今日（4日）是新措施生效前最後一天，深圳灣口岸中午已大排長龍，現場目測有近千人，大部分市民都攜帶大型行李，有人在關口前舉勝利手勢。

在前往深圳灣口岸的元朗巴士站，早上8時許已有不少市民冒寒等頭班車，有人提前1小時到達，頭班車已最少有半百市民乘搭，有市民稱趁機回鄉避疫兼過年。深圳灣口岸

東網記者早上到元朗巴士站，發現已有數十市民排隊，大部分輪候者都攜帶大型行李。符先生指目前回內地仍要隔離14天，故提早準備回鄉過年。談及防疫措施，他則認爲內地防疫工作比香港更全面及妥善。張先生亦表示自己平日留港工作，打算提早回鄉過年。

黎女士指早上8時半已到巴士站排隊等候頭班車，她因公幹要回內地，談到本港疫情，她指近日確診病例增長速度有放緩。同樣提早到巴士站等候的陳小姐稱，此行是回鄉過年，又指不少朋友都已北上，由於到深圳須隔離14天，故特別提早過境。