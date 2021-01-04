中一自行收生今交表　皇仁外現人龍　家長：今年無面試更公平

中一自行分配學位申請期今日(4日)展開，傳統英中名校學額競爭料更激烈，位於銅鑼灣的皇仁書院今早8時已見家長排隊等候交表。前來家長指，該校學術氣氛及校風良好，是兒子入讀升中的首選，亦有家長認為今年取消面試，學業成績成為叩門標準，取錄與否只建基學生的小學成績，更公平劃一。

家長劉先生認為，皇仁書院作為傳統名校，學術氣氛及校風良好，是兒子升中的好選擇，加上香港最近掀起一波移民潮，認為對兒子取錄機會或有少許幫助，但皇仁一向是眾多家長、學生的心頭好，形容「一定有人爭」，情況依然激烈。

問及皇仁書院早前取消面試，提高學業比重會否影響取錄結果時，他表示「唔擔心」，取錄與否是基於學生小學成績，形式雖與往年有差異，但他相信校方有評估準則，認為對入學機會未有影響。

一名不願透露姓氏的小六家長指，選擇皇仁書院的原因是欣賞學校的作風，準備申請前已預先下載學校資料，日常亦有要求兒子用功學習，取消面試下學業成績更為重要，兒子亦有參加興趣班，例如中樂及游泳等。