「專家」拍片稱新冠疫苗可致肝腎衰竭　港大學者轟嚴重失實兼誤導

香港大學微生物學系講座教授袁國勇的徒弟、港大微生物學系臨床助理教授薛達昨日(3日)高調反擊網上一段新冠疫苗可致肝腎衰竭的涉誤導言論。有網媒近月發布一段由免疫學博士顧小培分析新冠肺炎疫苗成效的影片，吸引逾30萬點擊率，聲稱有關疫苗完全無保護作用，更有機會造成肝腎衰竭，反建議攝取洋蔥素及綠茶素，指可防止病毒及演變成免疫風暴。

食物及衞生局亦表示，對於有網上短片稱接種疫苗後「長遠會導致肺部、肝臟及腎臟衰竭」，並稱有關疫苗「完全沒有保護作用」，該局留意到已有專家指出該片段內容不實，並沒有科學根據，呼籲市民小心核實資訊，勿隨便相信網上未經核實的傳聞。

顧在片中聲稱，核糖核酸（mRNA）疫苗的IgG抗體只存於血液，不會進入肺部，因此無法提供保護力，並稱疫苗的S蛋白（spike protein）長遠可導致肝腎衰竭，而港府有份購入的輝瑞藥廠疫苗亦屬mRNA疫苗。顧又指應攝取兩種營養成分，包括洋蔥素及綠茶素，稱可恢復肺功能。

有關言論惹來薛達公開批評，他昨日在facebook逐點反駁，指出只有少數危重病人會有肺纖維化，且肺纖維化是肺部受損造成，其他肺炎都有機會出現此情況，非由S蛋白造成，更沒有科學證據顯示S蛋白會造成肺纖維化。他又指顧批評的疫苗，包括輝瑞及美國莫德納藥廠疫苗，其第三期臨床報告均顯示疫苗保護力達90%，質疑對方無視科學實證。

對於顧聲稱疫苗可導致肝腎衰竭，薛達指有關說法毫無科學理據及事實基礎，因mRNA在注射後很快被降解，所產生的S蛋白亦不會對器官有損害。他批評對方的言論嚴重失實及誤導，屬「偽科學」。