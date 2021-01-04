12港人蛇案：律師盧思位被指發不當言論　司法廳擬吊銷執照

12港人蛇案中，已認罪的10人判囚7個月至3年。

12港人蛇案其中1名家屬委託的四川律師盧思位，被指在網上多次發表不當言論，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響。四川省司法廳周一（4日）發布通告稱，該部門計劃吊銷其律師執照。

省司法廳發布的「行政處罰案件當事人聽證權利告知書」中，指盧思位在網上多次發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，行為觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，對此作出行政處罰。

省司法廳強調，盧思位對此有申辯的權利，可要求舉行聽證會，需在通知書發布日起3日內，向有關部門提出，若超過時限，將被視為放棄聽證的權利。

深圳市鹽田區人民法院上周三(去年12月30日)就9男1女的控罪作出裁決，其中男子鄧棨然及女子喬映瑜因組織他人偷越邊境罪罪成，分別被判囚3年及2年，鄧被判罰款2萬元人民幣，喬則被判罰款1.5萬元人民幣。餘下8名男子，包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，則被裁定偷越邊境罪罪成，分別判囚7個月及罰款1萬元人民幣。