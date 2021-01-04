獨力撫養兒子57歲婦獲有心人士捐心　兒子：萬分感謝

患有嚴重心臟衰竭的單親媽媽陳麗娟(June)，終獲有心人士捐贈心臟，成功完成換心手術續命！其兒子Arthur昨日(3日)在社交媒體公布喜訊，指母親在上月30日接獲通知有一個心臟捐贈者，翌日在瑪麗醫院接受心臟移植手術，元旦當日，他通過視像電話知道母親已清醒。

親友為陳麗娟開設了「一顆等待的心」Facebook專頁，陳的兒子Arthur在專頁上更新了母親情況，指其母於上月31日上午9時接受心臟移植手術，到下午4時左右完成移植，其後轉到深切治療部觀察，首天由機器扶助呼吸。Arthur續指，醫生於母親清醒時為她檢查過手腳反應，全部可以活動，亦沒出現中風等問題。

翌日、即元旦當日，Arthur指母親已清醒，護士說她情況好好，大約下午返回葛量洪醫院。不過，其母剛完成手術需在單人房獨立隔離，兩母子暫未能相見，只可以視像通話。前日(2日)早上，陳麗娟向Arthur表示「醒來感覺好好！」

Arthur說，等到一顆合適的心臟實在不容易，捐贈器官的家庭面對失去家人萬分悲痛之餘，仍願意捐出器官，讓他的母親得以延續生命，很感激對方。他希望母親康復過程順利，並能鼓勵更多人願意簽署器官捐贈卡，讓更多人獲得延續生命的機會。

陳麗娟丈夫在10多年前離世，她獨力撫養兒子成人，惟她3年前因病毒感染，患上心肌炎，心臟功能更一度跌至24%，幸其後避過一劫。然而，厄運再次降臨在陳麗娟身上，她今年4月起病情惡化，9月初入院後情況每況愈下，急需換心。她希望重獲新生後以義工身份重返醫院，為其他病人送上鼓勵和關心。