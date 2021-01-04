東海樓強檢最後一日才設採樣站　檢測服務商指兩三天前才接通知

食物及衞生局早於上月30日公布強檢大廈名單，數量多達43幢，包括石硤尾大坑東邨東海樓，居民最遲須於今日（4日）接受檢測，惟當局延至今早10時才在東海樓設立的流動採樣站。現場所見，上午11時約有10位居民排隊檢測，有居民指「等唔切」，早已到鄰近檢測站完成病毒檢測。而提供上址檢測服務的公司則指，兩三天前才接獲政府通知接手上址檢測工作。

今早10時，東海樓對出空地才設置了採樣站，早上人流稀疏，居民伍女士指，今日已經是第四次進行病毒檢測，由於大廈被公布要強檢，她擔心延誤或被政府罰錢，故早已到西九龍檢測中心完成檢測。另有東海樓街坊指，對政府遲遲未有安排流動檢測站感到失望，並指邨內老人比較多，未必方便到其他地方進行病毒檢測。

檢測服務承辦商香港分子病理檢驗中心董事黃利寶表示，該公司本不是負責深水埗區檢測工作，東海樓的檢測服務原由其他公司承辦，政府大約於兩三天前通知他們接手，認為「有點急」，但知道當局早前已安排150多名居民到白田社區檢測中心，今日只剩約300人左右，預計一天內可以完成檢測。