移民潮致強積金提款申請增加　財庫局：暫無意改變

不少港人移民他鄉，要求提前領取強積金的人士亦有增加。

強積金制度推出20年，是全港超過80%就業人口的退休保障之一。立法會今（4日）早舉行財經事務委員會會議，就近期不少強積金戶口持有人聲稱移民或永久離港者提早提款一事，財經事務及庫務局局長許正宇表示，暫未有計劃改變相關政策，如因永久離港而提早領取強積金。

許正宇在會上表示，目前由積金局（強制性公積金計劃管理局）設立全資附屬公司，負責建立、擁有和營運「積金易」平台，正加緊草擬工作，爭取於今個立法年度完成第2階段的立法工作。最快在明年完成「積金易」平台的開發工作，並在2023年推出，料強積金受託人陸續加入平台後，2025年可全面運作。他又稱，預計管理平台的公司首年經常性開支約1.3億元，未來開支會透過徵收的行政費用支持運作。

此外，他稱推行「積金易」平台後，按首兩年過渡期建議的0.3%至0.4%的收費水平計算，已可令平均行政費下跌約3成，平均基金開支比率則下跌1成多。他又稱，預計收費水平往後亦會繼續穩步向下調整至2032年的約0.2%至0.25%。

他同時預計由2023至2032的10年間，「積金易」平台為計劃成員可能減省約300至400億港元，較早前的估算來得更高。