調查指逾25%受訪者不接種疫苗　當中近50%憂有副作用

新冠肺炎第4波疫情在本港肆虐，有政黨今(4日)公布市民對疫情的最新看法調查，當中有67%的受訪者表會主動接種疫苗，26.6%的受訪者則不會，不會主動接種的受訪者中，有47.7%擔心疫苗會出現副作用。不過若接種疫苗後回內地可免14日隔離檢疫，25.5%受訪者會改變立場。

民建聯於去年12月21至28日透過電話訪問了1150名18歲以上的香港市民，調查結果顯示，75.6%的受訪者期望香港可盡快和內地及澳門恢復正常通關。而對於有建議指，若接種疫苗後回內地可免14日隔離檢疫，68.2%的受訪者表示支持。

該黨議員陳恒鑌指政府應公開及透明地為市民提供更多有關疫苗的臨床數據，加強市民對疫苗的信心。他表示，有醫生向他反映未能掌握疫苗的最新資訊，故希政府能盡早與私家醫生溝通，他亦建議政府應設機制處理有關疫苗的造謠及抹黑，並馬上澄清不實的消息。

對於有70%受訪者認為政府應推行全民強制檢測，陳認為數據顯示市民希望政府採取更果斷的防疫措施，建議政府若未能處理眾多的檢測數量，應盡早揚聲尋求中央政府，陳又指政府應將強制及自願檢測都統一為免費。

另外，疫情令經濟持續低迷，失業率達6.3%，議員鄭泳舜指調查中有64.6%的受訪者認為疫情令自己及家人的工作收入減少，而66.5%的受訪者則擔心第四波疫情令自己或家人失業。鄭認為疫情未完結，經濟亦難以恢復。鄭促政府推出短期失業援助金，以及在疫情穩定後推出刺激經濟的方案。