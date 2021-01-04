前年錄16宗截取通訊監察違規　專員：無權處理國安調查工作

截取通訊及監察事務專員今(4日)公布2019年周年報告，指前年全年共發1,335項訂明授權，當中有1,310項屬截取的法官授權；報告又指出，前年有316人因按規定進行的截取或秘密監察被捕。另有16宗違規或異常事件，反映部分人員執行職務時警覺不足及不夠審慎，建議執法機關應確保執法人員應盡力確保不會再犯類似錯誤，並致力向其人員提供充分指引和培訓。

截取通訊及監察事務專員石輝表示，報告期間，執法機關按照實務守則就170宗新的法律專業保密權個案作出通知，當中有18宗在提出申請時其尋求授權的行動被評估為可能取得享有法律專業保密權的資料，而其後該可能性並無任何變化。至於餘下152宗個案，因涉及法律專業保密權的情況，或取得享有法律專業保密權資料的可能性其後有變。

石又指，前年共有16宗違規、異常事件或事故的個案，15宗個案的檢討工作已經完成，其中有1宗為訂明授權私家條件違規，行動中訂明不能截取目標人物的手提電話內容，但人員照樣截聽及匯報當中內容，故屬違規。其餘則有未有匯報目標人物被拘捕、在非截聽時段期間執行有關行動，及紀錄時間有誤等。

報告提到，有違規事件涉及1名執法機關女主管，她因誤解條款，令目標人物於非指明處所的地點及時段遭到違規監察，不符合小組法官在訂明授權所定的條款，有關執法機關隨後向該名女主管發出紀律性質的口頭警告，並將她調離相關職務，而2名負責監察她的高級人員則被口頭勸喻。

個案反映有關人員對履行條例相關職務既欠缺理解，亦缺乏專業知識，石形容，一名負責相關職務且職級頗高的人員犯下如此錯誤，經過相關執法機關一連串內部檢討過程仍未能發現出錯；加上該人員往績欠佳，近年涉及其他數宗關乎條例相關職務的異常事件，對該人員能否可靠地履行相關職務表示懷疑。

《港區國安法》生效後，石表示專員並無權限處理有關調查工作，條例亦沒有相關授權監察，而截取通訊及監察和國安調查兩者並非同一範疇。他又指，即使過往有人員在截取通訊及監察時有所過失，但人為過失是不能避免，仍樂意與執法機構分享處理截取通訊及監察過程分享經驗和意見。