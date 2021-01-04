墮樓前一天被校長責備　林麗棠曾說要同歸於盡

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠，2019年在校內墮樓死亡，終年48歲。她的死因研訊今（4日）繼續，多名老師出庭作供。有老師指校方曾表示若有人跳樓，只能撥打分區警署電話而非999，又指死者生前經常被校長指罵，如同受精神虐待，事發前一日她更曾說：「今次我要同佢（校長）同歸於盡」。

郭藹怡老師供稱，2019年3月5日即事發前一天，死者因澳門交流一事被時任校長羅婉儀責備後，向她哭訴羅要求她自動辭職、自動消失。惟最後死者語調變得冷靜，重複兩次說：「今次我要同佢（校長）同歸於盡」。

翌日早上郭在教員休息室見到死者，便問她：「你有無事」，而她拋下一句「無事」便離開。未幾郭就聽到就像數個麻包袋跌下來的聲音，然後有人說「有嘢跌落跌嚟」、「一樓外面鈎住件衫」。

郭續稱，由於在2018年舉辦的危機處理演習中，校方曾明確指出若有人跳樓，只能撥打分區警署電話，故當時她沒有立即撥999，而是與其他老師一起尋找警署的電話號碼，直至有校工表示已經報警。

郭表示，在羅入職前死者有教師助理協助，但當羅得知死者的教書時數較少，就取消了助理的職位。但同時間，羅卻花數十萬大舉購置書本，又要求全校借書量倍增，死者工作量因此增加不少。

此外，羅經常在校長室責罵死者，聲量之大連外面的人都聽到，當死者欲解釋時，羅會即時制止她：「收聲，唔准駁咀！」。郭指死者每次進入校長室前，都會感到惶恐，離開校長室時往往會歇斯底里地「爆喊」，形容對死者來說，這無疑異於精神虐待。

而對於屢被投訴及在教職員間不受歡迎，羅曾對教職員說：「你哋喺出面搵工我無所謂，當掃件垃圾出去咋」、「你哋又告密又寫信，東華鬧我我咪鬧返你。對人仁慈，即係對自己殘忍」，又表示：「我係英文碩士音樂碩士，去到邊都係請我做校長」，更稱「係我先咁蠢先喺東華做」。

郭又指，羅曾在校內當眾與學生的家長爭吵，又曾數落前往交流的學生，形容羅有離心，不喜歡東華，也不喜歡師生和家長。