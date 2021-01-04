警臥底潛黑幫蒐證　勝和坐館寸哥等人否認三合會相關罪名

警方派臥底先後滲入黑幫和勝和及新義安並拘捕多人，當中包括和勝和時任坐館「寸哥」張仲榮。張等6人被控聲稱是三合會社團幹事、以三合會社團成員身分行事及邀請他人成為三合會社團成員等共7項罪名，全部被告均否認控罪，案件今日(4日)在區域法院開審。

6名被告依次是張仲榮(48歲)、蔡明陽(25歲)、徐偉雄(29歲)、林俊宏(26歲)、Majid Ayyaz(44歲)及張允耀(37歲)。

控方開案陳詞指，警方派出臥底滲入三合會社團，以蒐集犯罪活動的證據。首兩項控罪涉及2016年12月16日在沙田寶福紀念館的一個上香儀式，指控首被告張仲榮聲稱是三合會社團幹事，第2、第3、第4及第6被告則以三合會社團成員身分行事。

當日第2被告稱呼第6被告做「阿公」，他告訴臥底及第3被告：「一陣見到我阿公，我嗌阿公，你哋就嗌肥寶哥」，第6被告到場後便指示眾人：「等陣聽我指示，現場有我哋好多叔父輩，同我哋現屆勝和坐館都喺度，你哋醒目啲，叫你哋叫人就叫人」。

第2被告又向在場人士介紹第4被告為其保家，稱呼對方做「Pan哥」。第4被告告知臥底：「你跟實綿羊行，唔好搞事，唔好影衰我哋勝和支水」。

其後，第6被告向眾人介紹首被告為和勝和的坐館，名叫「寸哥」，着他們向首被告打招呼，首被告認同並說：「得啦，大家都係勝和啲兄弟，一陣我裝完，你哋跟住我入去裝就得架啦」，第6被告隨後指示眾人進入紀念館參拜。

餘下控罪則涉及社團新義安，案發於2017年9月至10月，當時第2被告已「轉會」到新義安，他邀請臥底跟隨他。2017年9月19日，第2被告在尖沙咀嘉芙中心某酒吧告訴臥底，說：「我依家過咗底跟尖沙咀新義安細B嗰邊，我大佬衝動強，對上就係細B……我好少叫人過嚟跟我嘅，通常啲人叫我收佢，你想唔想過嚟跟我呀？」。同月29日，第3被告在同一酒吧再邀請臥底加入新義安，當時臥底沒有直接回應。

控方指，第3及第5被告於2017年9月29日以新義安成員身分行事，當天臥底目睹一名男子在上述尖沙咀的酒吧調戲從屬新義安的女子，該男子因而遭到第3及第5被告教訓，第5被告更告訴臥底他從屬新義安，又表示自己是「泰龍支水嘅，依家跟大B，你同你啲friend要覆桌就隨時上嚟搵我」。

控方指，第2被告於2017年10月1日又向臥底表示：「華仔跟我嚟，有人夠膽上老新啲場搞事」，當日第2被告帶同臥底、第5被告及另外3人到棉登徑另一間酒吧，惟到埗後他們得悉事情已解決。

警誡下，首被告否認控罪，其他被告則保持緘默，又或稱對於有關三合會的背景不知情。控方明天將傳召臥底警員作供。