衞生署擺烏龍發布錯誤患者地址　累葵涌華豐園居民無辜強檢

衞生防護中心再度「擺烏龍」！港府上星期將葵涌華豐園納入強制檢測疫廈，並指一名73歲男及一名71歲女確診者(編號7635及7938)住在葵涌華豐園。然而，當區區議員今(4日)收到中心確認，上述2名患者其實是居住觀塘華峰園，而不是葵涌華豐園，質疑當局嚴重出錯。東網記者正向衞生防護中心了解事件。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今表示，上述2幢大廈僅各有1個單位受影響，不符合強制檢測準則，承認公告有錯誤，政府不會為此2幢大廈作強檢。

葵青區議員張鈞翹向東網表示，曾有該廈的保安向他透露，未曾見過一對年老夫婦在該大廈出入，而且自該廈納入強制檢測名單後，一直未見有衞生署職員進行清潔及消毒。他及後向中心求證得知，上述2名患者是居住觀塘華峰園。

他又指，觀塘華峰園A座在本月1日出現1名感染源頭不明的確診者，若上述2名患者居住A座的話，該大廈需要強制檢測，他已跟相關區議員作緊密聯繫。