2人禁聚令等措施延長兩周至1.20　農曆新年放寬機會不大

新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今(4日)表示，由上月21日至本月3日有812宗確診，當中9成屬本地個案，不明個案佔三分之一，顯示隱形傳播鏈仍活躍，故決定將原本周三(6日)屆滿的防疫措施延長兩周，至本月20日，即禁聚令維持2人為上限；食肆堂食時間晚上6時後不得堂食及2人一枱，維持50%入座率等。

陳表示，確診個案雖然有回落趨勢但緩慢，政府自上月10日收緊社交距離措施至上一波的疫情，目前已過3星期，但不時出現大型群組爆發，市民遵守社交距離措施的態度下降，假日期間不時有跨家庭聚會，反映一至兩星期後的確診個案會上升，故現時無條件放寬社交距離措施，並密切監察疫情的反彈。她又坦言，目前農曆新年前放寬社交措施的機會不大，若疫情再惡化，更不排除將禁令措施加辣。

她又指，政府已安排紀律部隊作追蹤接觸者的工作，並聯同創科局，以電子系統追蹤密切接觸者的追蹤工作，代替人手，由政務司司長統領人手及加強工作。

●維持現有社交距離措施：（1月7日生效，為期2星期至1月20日）

●食肆堂食時間維持至晚上6時，2人一枱及50%入座率，任何宴會活動人數不得超過20人

●關閉部分表列處所，包括酒吧/酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派外房間、美容院、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻雀天九耍樂處所、按摩院、體育處所及泳池

●會址及酒店可繼續營業，會議室/多用途室不得超過50%入座率，不可進行現場表演

●禁聚令維持2人

●所有繼續營業場所必須安裝「安心出行」二維碼