去年11月零售業銷貨額挫4%　連跌22個月　酒及煙草插水66.4%

新冠肺炎疫情打殘零售業。政府統計處今(4日)公布2020年11月的零售業數字，較2019年同月下跌4.0%，已連續下跌22個月。雖然去年11月的零售銷貨額已較去年10月回升，但政府發言人指，因應旅遊業仍舊冰封，加上第4波疫情影響，預計零售業前境仍未明朗。

2020年11月的零售業銷貨額臨時統計數字為287億港元，較2019年同期下跌4%，而去年10月的總銷貨價值較2019年同月下跌8.8%，9月則跌12.8%。根據去年1至11月的數字，2020年首11個月的零售業總銷貨價值臨時估計仍較2019年下跌25.3%。

各消費類別方面，與2019年同期比較，去年11月的酒類飲品及煙草銷貨價值跌幅最大，按年下跌66.4%；其次藥物及化妝品，下跌34.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件，下跌18.3%；書報、文具及禮品下跌17.7%。銷貨額有上升的包括新鮮蔬果，上升了28.4%；汽車及汽車零件與電器及其他未分類的耐用消費品，分別上升22.2%與20%。

政府發言人表示，去年11月零售銷售按年跌幅進一步收窄，主要因為耐用消費品零售商的銷售明顯上升。然而由於訪港旅遊業仍然冰封，加上本地第4波疫情，自11月下旬影響本地消費氣氛，預計零售業的經營環境在短期內仍然充滿挑戰。