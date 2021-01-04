除牌教師留屯門興德學校被定罪　申請終審上訴證明書被拒

2017年爆出「影子學生」等連串校政風波的屯門興德學校，其前校長助理張錦輝涉嫌在喪失教員資格後，未經教育局准許而繼續逗留在興德學校工作，經審訊後被裁定10項「未經准許而逗留在學校內」罪成，判罰160小時社會服務令。張在高院上訴失敗後，打算提出終審上訴，但高院法官今天（4日）拒絕批出終審上訴許可證明書給張。

申請人張錦輝指，他被判違反的未經准許而逗留在學校罪，但該判決牴觸《基本法》和《人權法》保障的選擇職業自由、遷徙自由及私生活權利。法官指出，法庭已裁定《教育條例》的相關條文沒有牴觸或限制上述的自由與權利。

法官重申他同意教育局證人的說法，張作為被取消註冊資格的老師，擁有教學經驗及專業訓練，比一般人去接觸學童有更大的優勢，較易得到學童的信任與尊重，所以有需要對他進入學校範圍作出較嚴的規管，以保障學童的利益。

法官又指，張有權向教育局申請書面許可，如張對教育局的決定有不滿，也可據機制提出申訴或司法覆核。就算教育局真的對張施加的限制屬有差別待遇，亦是合乎比例和合憲合法的。基於以上原因，法官決定拒絕申請人的證明書申請。